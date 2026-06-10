TÜPRAŞ (TUPRS) 11 Haziran Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi 10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde güne 230,00 TL’den başladı. Seans içinde 237,40 TL seviyesine yükseldi, en düşük 230,00 TL görüldü ve günü 234,80 TL’den kapattı.

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi için 10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,31 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 4,26 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 18,16 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 234,80 TL, 229,50 TL, 238,80 TL, 240,80 TL, 232,20 TL oldu. Bu dönemde fiyat 229,50 TL – 240,80 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesinin 10 Haziran Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 245,20 TL, 52 günlük ortalama 253,97 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 228,67 TL ve 223,33 TL destek, 239,67 TL ve 245,33 TL direnç noktalarıdır.

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