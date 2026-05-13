TÜPRAŞ (TUPRS) 14 Mayıs Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi 13 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde güne 255,25 TL’den başladı. Seans içinde 256,75 TL seviyesine yükseldi, en düşük 250,00 TL görüldü ve günü 250,75 TL’den kapattı.

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi için 13 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,67 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 5,52 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 21,81 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 250,75 TL, 255,00 TL, 259,50 TL, 258,50 TL, 259,25 TL oldu. Bu dönemde fiyat 250,75 TL – 259,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesinin 13 Mayıs Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 263,80 TL, 52 günlük ortalama 254,40 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 247,00 TL ve 244,00 TL destek, 256,00 TL ve 262,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.