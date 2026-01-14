TÜPRAŞ (TUPRS) 15 Ocak Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi 14 Ocak Çarşamba 2026 tarihinde güne 208,30 TL’den başladı. Seans içinde 220,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 207,80 TL görüldü ve günü 218,50 TL’den kapattı.

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi için 14 Ocak Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %4,85 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 8,21 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 38,03 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 218,50 TL, 208,40 TL, 203,00 TL, 197,30 TL, 196,70 TL oldu. Bu dönemde fiyat 196,70 TL – 218,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesinin 14 Ocak Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 192,59 TL, 52 günlük ortalama 195,39 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 203,33 TL ve 188,67 TL destek, 225,33 TL ve 232,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.