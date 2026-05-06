Akaryakıta dev zam! Bu gece tabela değişiyor

Dünya petrol arzının neredeyse yüzde 30’unun geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki tedarik zincirinin kopması, petrol işleme noktaları ve doğalgaz sahalarına saldırılar fiyatları artırıyor.

Savaş öncesinde 70 dolar olan brent petrol, bugün sabah saatleri itibarıyla 109,74 dolardan ilerliyor.



BENZİNE 2 LİRA ZAM

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre 07 Mayıs 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 lira zam bekleniyor.

Eşel Mobil Sistemi gereği artışın %75 oranı ÖTV'den karşılanacak kalan %25 oran ise pompa satış fiyatına yansıtılacak. Buna göre pompaya yansıması beklenen artış: benzin grubunda 50 kuruş şeklinde gerçekleşecek.

6 MAYIS 2026 AKARYAKIT FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.94 TL

Motorin litre fiyatı: 71.72 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.80 TL

Motorin litre fiyatı: 71.58 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 64.91 TL

Motorin litre fiyatı: 72.84 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 65.19 TL

Motorin litre fiyatı: 73.11 TL

LPG litre fiyatı: 34.79