Akaryakıta dev zam! Bu gece tabela değişiyor

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre benzin grubunda 2 lira zam bekleniyor.

Cansu Çamcı
Dünya petrol arzının neredeyse yüzde 30’unun geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki tedarik zincirinin kopması, petrol işleme noktaları ve doğalgaz sahalarına saldırılar fiyatları artırıyor.

Savaş öncesinde 70 dolar olan brent petrol, bugün sabah saatleri itibarıyla 109,74 dolardan ilerliyor.
BENZİNE 2 LİRA ZAM

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre 07 Mayıs 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 lira zam bekleniyor.

Eşel Mobil Sistemi gereği artışın %75 oranı ÖTV'den karşılanacak kalan %25 oran ise pompa satış fiyatına yansıtılacak. Buna göre pompaya yansıması beklenen artış: benzin grubunda 50 kuruş şeklinde gerçekleşecek.

6 MAYIS 2026 AKARYAKIT FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.94 TL
Motorin litre fiyatı: 71.72 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 63.80 TL
Motorin litre fiyatı: 71.58 TL
LPG litre fiyatı: 34.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 64.91 TL
Motorin litre fiyatı: 72.84 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 65.19 TL
Motorin litre fiyatı: 73.11 TL
LPG litre fiyatı: 34.79

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
71.73
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63.93
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
44.96
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
60.27
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.65
Gazyağı
84.92
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

