TÜPRAŞ (TUPRS) 18 Eylül Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi 17 Eylül Perşembe 2026 tarihinde güne 401,75 TL’den başladı. Seans içinde 415,25 TL seviyesine yükseldi, en düşük 399,25 TL görüldü ve günü 412,00 TL’den kapattı.

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi için 17 Eylül Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,55 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 11,84 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 28,92 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 412,00 TL, 401,75 TL, 412,50 TL, 415,75 TL, 413,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 401,75 TL – 415,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesinin 17 Eylül Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 399,39 TL, 52 günlük ortalama 348,97 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 403,67 TL ve 395,33 TL destek, 417,67 TL ve 423,33 TL direnç noktalarıdır.

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