TÜPRAŞ (TUPRS) 21 Temmuz Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi 20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde güne 292,50 TL’den başladı. Seans içinde 308,75 TL seviyesine yükseldi, en düşük 292,50 TL görüldü ve günü 307,50 TL’den kapattı.

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi için 20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %6,31 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 12,45 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 41,02 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 307,50 TL, 289,25 TL, 286,25 TL, 270,75 TL, 268,25 TL oldu. Bu dönemde fiyat 268,25 TL – 307,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesinin 20 Temmuz Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 249,13 TL, 52 günlük ortalama 245,85 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 281,00 TL ve 255,00 TL destek, 320,00 TL ve 333,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.