TÜPRAŞ (TUPRS) 24 Temmuz Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi 23 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde güne 314,00 TL’den başladı. Seans içinde 320,25 TL seviyesine yükseldi, en düşük 309,75 TL görüldü ve günü 314,50 TL’den kapattı.

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi için 23 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,24 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 8,56 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 27,08 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 314,50 TL, 313,75 TL, 309,50 TL, 307,50 TL, 289,25 TL oldu. Bu dönemde fiyat 289,25 TL – 314,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesinin 23 Temmuz Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 263,12 TL, 52 günlük ortalama 248,58 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 297,33 TL ve 280,67 TL destek, 322,33 TL ve 330,67 TL direnç noktalarıdır.

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