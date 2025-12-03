TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) 04 Aralık Perşembe 2025 Günlük Teknik Analiz

TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) hissesi 03 Aralık 2025 tarihinde güne 35,40 TL’den başladı. Seans içinde 36,04 TL seviyesine yükseldi, en düşük 35,32 TL görüldü ve günü 35,42 TL’den kapattı.

TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) hissesi için 03 Aralık 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,45 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,93 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 82,20 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 35,42 TL, 35,26 TL, 34,40 TL, 34,94 TL, 37,64 TL oldu. Bu dönemde fiyat 34,40 TL – 37,64 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) hissesinin 03 Aralık 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 34,54 TL, 52 günlük ortalama 29,07 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 33,67 TL ve 32,33 TL destek, 36,67 TL ve 38,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.