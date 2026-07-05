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TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 06 Temmuz Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO), 06 Temmuz Pazartesi 2026 için hazırlanan analizde, 03 Temmuz Cuma 2026 kapanış verilerine göre 334,00 TL kapanış, %0,23 değişim ve 14,65 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 06 Temmuz Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -5,39%
AKSEN -0,49%
ALARK -1,69%
AEFES 0,00%
ASELS 3,83%
ASTOR 5,72%
BTCIM -0,16%
BIMAS -0,14%
BRSAN 1,89%
CANTE 0,76%
CIMSA 3,01%
CCOLA 3,81%
DSTKF -1,57%
ECILC -0,19%
EFOR 4,03%
EKGYO -5,45%
ENKAI 1,79%
EREGL -1,72%
FROTO 0,06%
GARAN -3,68%
GUBRF -1,25%
GLRMK -1,18%
HEKTS 2,17%
ISCTR -4,12%
KRDMD -1,02%
KTLEV -1,97%
KCHOL -2,12%
KUYAS 1,24%
MIATK 1,45%
MGROS 0,48%
OYAKC 0,96%
PASEU 9,98%
PGSUS -1,64%
PETKM 0,37%
SAHOL -3,13%
SASA 0,00%
SISE -0,36%
HALKB -4,25%
TAVHL -1,86%
TOASO -1,39%
TRMET 1,47%
TUPRS 3,50%
TRALT 5,55%
THYAO 0,23%
TTKOM 1,32%
TCELL -1,11%
TURSG -0,98%
ULKER 1,68%
VAKBN -4,78%
YKBNK -6,12%
Recep Demircan

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde güne 335,25 TL’den başladı. Seans içinde 335,75 TL seviyesine yükseldi, en düşük 330,75 TL görüldü ve günü 334,00 TL’den kapattı.
TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,23 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 14,65 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 44,01 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 334,00 TL, 333,25 TL, 328,50 TL, 326,00 TL, 329,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 326,00 TL – 334,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 03 Temmuz Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 320,21 TL, 52 günlük ortalama 311,72 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 328,67 TL ve 323,33 TL destek, 336,67 TL ve 339,33 TL direnç noktalarıdır.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 06 Temmuz Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 1

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 06 Temmuz Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
319
16.734.740.787,00
% 5.72
18:10
ASELS
399.5
16.698.882.461,00
% 3.83
18:10
THYAO
334
14.651.258.292,25
% 0.23
18:10
AKBNK
73.75
14.439.897.436,85
% -5.39
18:10
YKBNK
38.02
10.700.644.039,92
% -6.12
18:10
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