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TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 07 Temmuz Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO), 07 Temmuz Salı 2026 için hazırlanan analizde, 06 Temmuz Pazartesi 2026 kapanış verilerine göre 347,00 TL kapanış, %3,89 değişim ve 30,33 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 07 Temmuz Salı 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -0,34%
AKSEN 5,13%
ALARK -1,14%
AEFES -1,37%
ASELS 0,56%
ASTOR -0,47%
BTCIM -3,29%
BIMAS 3,92%
BRSAN -1,50%
CANTE -0,76%
CIMSA -0,78%
CCOLA -3,96%
DSTKF -4,40%
ECILC -2,99%
EFOR -0,97%
EKGYO -1,44%
ENKAI -2,83%
EREGL 3,54%
FROTO -2,09%
GARAN 0,15%
GUBRF 0,93%
GLRMK -1,25%
HEKTS -3,65%
ISCTR 0,91%
KRDMD 1,03%
KTLEV 0,44%
KCHOL -0,84%
KUYAS 0,13%
MIATK -0,49%
MGROS 1,03%
OYAKC -1,91%
PASEU 6,21%
PGSUS 0,40%
PETKM -0,48%
SAHOL -0,95%
SASA -2,50%
SISE -1,94%
HALKB 0,09%
TAVHL -1,45%
TOASO -0,17%
TRMET 2,47%
TUPRS -0,32%
TRALT 1,19%
THYAO 3,89%
TTKOM -1,23%
TCELL 1,31%
TURSG -0,66%
ULKER -0,80%
VAKBN 0,19%
YKBNK -1,47%
Hande Dağ

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 06 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde güne 336,75 TL’den başladı. Seans içinde 351,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 335,25 TL görüldü ve günü 347,00 TL’den kapattı.
TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 06 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %3,89 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 30,33 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 87,35 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 347,00 TL, 334,00 TL, 333,25 TL, 328,50 TL, 326,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 326,00 TL – 347,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 06 Temmuz Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 322,70 TL, 52 günlük ortalama 312,08 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 333,00 TL ve 319,00 TL destek, 354,00 TL ve 361,00 TL direnç noktalarıdır.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 07 Temmuz Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 1

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 07 Temmuz Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 2

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
347
30.330.186.724,00
% 3.89
18:10
ASELS
401.75
21.747.284.607,25
% 0.56
18:10
ASTOR
317.5
9.545.916.118,50
% -0.47
18:10
AKBNK
73.5
7.718.727.958,00
% -0.34
18:10
YKBNK
37.46
7.162.312.698,00
% -1.47
18:10
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