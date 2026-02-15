TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 16 Şubat Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 13 Şubat Cuma 2026 tarihinde güne 337,50 TL’den başladı. Seans içinde 351,25 TL seviyesine yükseldi, en düşük 337,25 TL görüldü ve günü 347,75 TL’den kapattı.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 13 Şubat Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %3,19 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 27,53 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 79,36 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 347,75 TL, 337,00 TL, 331,00 TL, 333,00 TL, 329,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 329,50 TL – 347,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 13 Şubat Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 312,26 TL, 52 günlük ortalama 291,09 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 335,00 TL ve 323,00 TL destek, 353,00 TL ve 359,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.