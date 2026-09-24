TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 25 Eylül Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 24 Eylül Perşembe 2026 tarihinde güne 298,25 TL’den başladı. Seans içinde 300,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 288,50 TL görüldü ve günü 288,50 TL’den kapattı.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 24 Eylül Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-3,35 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 7,72 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 26,20 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 288,50 TL, 298,50 TL, 298,00 TL, 293,50 TL, 285,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 285,50 TL – 298,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 24 Eylül Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 294,98 TL, 52 günlük ortalama 304,30 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 282,67 TL ve 277,33 TL destek, 295,67 TL ve 303,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.