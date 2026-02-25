TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 26 Şubat Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 25 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde güne 309,25 TL’den başladı. Seans içinde 311,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 305,50 TL görüldü ve günü 307,00 TL’den kapattı.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 25 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,49 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 11,26 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 36,52 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 307,00 TL, 308,50 TL, 315,75 TL, 320,50 TL, 312,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 307,00 TL – 320,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 25 Şubat Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 322,71 TL, 52 günlük ortalama 299,32 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 302,67 TL ve 298,33 TL destek, 315,67 TL ve 324,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.