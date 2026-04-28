TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 29 Nisan Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 28 Nisan Salı 2026 tarihinde güne 319,50 TL’den başladı. Seans içinde 320,25 TL seviyesine yükseldi, en düşük 315,25 TL görüldü ve günü 315,75 TL’den kapattı.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 28 Nisan Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,48 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 8,56 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 27,04 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 315,75 TL, 320,50 TL, 325,00 TL, 323,50 TL, 327,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 315,75 TL – 327,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 28 Nisan Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 314,16 TL, 52 günlük ortalama 305,87 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 311,00 TL ve 307,00 TL destek, 323,00 TL ve 331,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.