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  4. Türk şirketine Sırbistan hükûmeti 1.2 milyon Euro değerinde bedava arazi verdi

Türk şirketine Sırbistan hükûmeti 1.2 milyon Euro değerinde bedava arazi verdi

27.10.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışındaki yerel yönetimlerin cazip yatırım tekliflerini değerlendiren Türk şirketlerine bir yenisi daha katılıyor. Türk şirketi Erenli'ye Sırbistan hükûmeti yatırım yapması için yaklaşık 68 bin metrekarelik, bedeli 1.2 milyon Euro olan araziyi ücretsiz verdi. Şirket bünyesinde 338 kişiyi çalıştırma şartıyla anlaşma yaptı.

Türk şirketine Sırbistan hükûmeti 1.2 milyon Euro değerinde bedava arazi verdi

Yurt dışına yatırım yapan şirketler son günlerde artmaya başladı. Şirketlerin yurt dışını tercih etmelerinin altında yatan en büyük nedenlerden birisi de yerel yönetimleri Türk şirketlere verdiği ilgi ve teşvikler yer alıyor.

YAKLAŞIK 68 BİN DÖNÜM ARAZİ ÜCRETSİZ

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre, 1959 yılında kurulan ve otomotiv sektörünün kauçuk taleplerini karşılayan Türk şirketi Erenli'ye Sırbistan’ın Leskovaç kentinde yeni tesis kurması için ücretsiz olarak 67 bin 649 metrekarelik arazi verildi. Öte yandan arazinin bedelinin 1.2 milyon Euro olduğu belirtildi. Sırp makamlarının arazi için tek şartı ise 182 milyon liralık yatırımla hayata geçecek fabrikada 338 kişinin çalışması.

ERENLİŞ

Erenli şirketi 1959 yılından bu yana İzmir'de faaliyet gösteriyor. Otomotiv sektörünün kauçuk parça talepleri üzerine otomotiv yedek parça sektöründe yer alan şirket, 200'den fazla çalışanıyla basta İtalya ve Almanya olmak üzere A.B.D., İspanya, Fransa, Finlandiya'ya ürün ihraç ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sırbistan
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