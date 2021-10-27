Türk şirketine Sırbistan hükûmeti 1.2 milyon Euro değerinde bedava arazi verdi

Yurt dışına yatırım yapan şirketler son günlerde artmaya başladı. Şirketlerin yurt dışını tercih etmelerinin altında yatan en büyük nedenlerden birisi de yerel yönetimleri Türk şirketlere verdiği ilgi ve teşvikler yer alıyor.

YAKLAŞIK 68 BİN DÖNÜM ARAZİ ÜCRETSİZ

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre, 1959 yılında kurulan ve otomotiv sektörünün kauçuk taleplerini karşılayan Türk şirketi Erenli'ye Sırbistan’ın Leskovaç kentinde yeni tesis kurması için ücretsiz olarak 67 bin 649 metrekarelik arazi verildi. Öte yandan arazinin bedelinin 1.2 milyon Euro olduğu belirtildi. Sırp makamlarının arazi için tek şartı ise 182 milyon liralık yatırımla hayata geçecek fabrikada 338 kişinin çalışması.

Erenli şirketi 1959 yılından bu yana İzmir'de faaliyet gösteriyor. Otomotiv sektörünün kauçuk parça talepleri üzerine otomotiv yedek parça sektöründe yer alan şirket, 200'den fazla çalışanıyla basta İtalya ve Almanya olmak üzere A.B.D., İspanya, Fransa, Finlandiya'ya ürün ihraç ediyor.



