TURK TELEKOM (TTKOM) 18 Aralık Perşembe 2025 Günlük Teknik Analiz

TURK TELEKOM (TTKOM), 18 Aralık Perşembe 2025 için hazırlanan analizde, 17 Aralık Çarşamba 2025 kapanış verilerine göre 56,95 TL kapanış, %2,24 değişim ve 1,72 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

Recep Demircan

TURK TELEKOM (TTKOM) hissesi 17 Aralık 2025 tarihinde güne 55,75 TL’den başladı. Seans içinde 57,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 55,25 TL görüldü ve günü 56,95 TL’den kapattı.
TURK TELEKOM (TTKOM) hissesi için 17 Aralık 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,24 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,72 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 30,79 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 56,95 TL, 55,70 TL, 57,90 TL, 57,95 TL, 56,75 TL oldu. Bu dönemde fiyat 55,70 TL – 57,95 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TURK TELEKOM (TTKOM) hissesinin 17 Aralık 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 56,64 TL, 52 günlük ortalama 54,31 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 55,00 TL ve 54,00 TL destek, 57,00 TL ve 58,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

