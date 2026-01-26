TURK TELEKOM (TTKOM) 27 Ocak Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

TURK TELEKOM (TTKOM) hissesi 26 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde güne 63,80 TL’den başladı. Seans içinde 65,90 TL seviyesine yükseldi, en düşük 63,45 TL görüldü ve günü 65,80 TL’den kapattı.

TURK TELEKOM (TTKOM) hissesi için 26 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,49 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,42 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 21,74 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 65,80 TL, 64,20 TL, 64,45 TL, 63,00 TL, 62,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 62,00 TL – 65,80 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TURK TELEKOM (TTKOM) hissesinin 26 Ocak Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 60,24 TL, 52 günlük ortalama 58,04 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 63,00 TL ve 61,00 TL destek, 66,00 TL ve 67,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.