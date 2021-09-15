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Türkiye'deki firmaların aktif büyüklüğü geçen yıl 10,6 trilyon lira oldu

15.09.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki firmaların bilançolarına göre toplam aktif büyüklükleri, geçen yıl 10 trilyon 596 milyar 683 milyon lira olarak hesaplandı.

Türkiye'deki firmaların aktif büyüklüğü geçen yıl 10,6 trilyon lira oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı sektör bilançolarını açıkladı.

Buna göre, firma sayısının sektörlere göre dağılımında toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 280 bin 776 ile en başta yer aldı. İmalat sektörünün payı yüzde 16,3 olarak gerçekleşti.

Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna göre 2020'de toplam aktif büyüklüğü, 10 trilyon 596 milyar 683 milyon lira, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 7 trilyon 739 milyar 338 milyon lira, öz kaynakların toplamı 2 trilyon 857 milyar 345 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

İLK SIRADA İMALAT SEKTÖRÜ VAR

İmalat sektörü 3 trilyon 16 milyar 255 milyon lira aktif büyüklükle birinci olurken, ikinci sırayı 2 trilyon 348 milyar 878 milyon lira ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı.

Öz kaynaklar bakımından imalat sektörü 1 trilyon 4 milyar 88 milyon lira ile ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 603 milyar 787 milyon lira ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü, 371 milyar 942 milyon lira ile de mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü takip etti.

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verisine göre, geçen yıl tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı 221 milyar 648 milyon lira olarak gerçekleşti.

İmalat sektörü 184 milyar 992 milyon lira ile en yüksek net kar elde eden sektör oldu. Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 71 milyar 268 milyon lira, bilgi ve iletişim sektörü ise 16 milyar 651 milyon lira net kar elde etti. Ulaştırma ve depolama sektörü, 2020 yılını 40 milyar 976 milyon lira, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü ise 25 milyar 56 milyon lira net zarar ile tamamladı.

Yurt dışı satışlara bakıldığında, en yüksek yurt dışı satış 838 milyar 851 milyon lira ile imalat sektöründe görüldü. Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yurt dışı satış 607 milyar 336 milyon lira oldu.

Sektör bilançoları kapsamında bulunan tüm firmaların toplam net satışları 9 trilyon 316 milyar 769 milyon lira, toplam faaliyet karı ise 608 milyar 162 milyon lira olarak belirlendi.

**Kaynak:

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