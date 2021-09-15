FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul, Ankara ve İzmir'de 235 arsayı satışa çıkarıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul, Ankara ve İzmir'de 235 arsayı satışa çıkarıyor

15.09.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Ankara, İstanbul ve İzmir'in de arasında bulunduğu 25 ilin bazı ilçelerinde atıl durumda bulunan arsalar, yarın düzenlenecek açık artırma ile satışa sunulacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul, Ankara ve İzmir'de 235 arsayı satışa çıkarıyor

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, arsa müzayedesinde, Ankara'nın Bala, Gölbaşı ve Sincan ilçelerinde 33, İstanbul Şile'de 4, İzmir'in Aliağa, Bayındır, Bornova, Çeşme, Dikili, Menderes, Seferihisar ve Gaziemir ilçelerinde 47, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2, Antalya'nın Aksu ve Konyaaltı ilçelerinde 7, Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde 31, Balıkesir Edremit ilçelerinde 7, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 5, Edirne'nin Enez ilçesinde 6, Eskişehir'in Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde 13, Mersin'in Erdemli ve Yenişehir ilçelerinde 28, Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde 24, Niğde'nin Bor ilçesinde 4, Kütahya Merkezde 2, Kayseri Melikgazi'de 4, Adana'nın Sarıçam, Kozan ve Çukurova ilçelerinde 7, Adıyaman Merkez'de 3, Bursa Osmangazi, Samsun İlkadım, Hatay Kumlu, Kahramanmaraş Onikişubat, Ağrı Diyadin, Şırnak Cizre, Şanlıurfa Eyyübiye ve Van İpekyolu'nda birer olmak üzere toplam 235 arsa açık artırma ile satılacak.

Müzayede sonucunda tekliflerin Bakanlıkça değerlendirilmesinin ardından arsaları satın alacak gerçek veya tüzel kişiler belirlenecek.

Arsaların çoğunluğunu "konut" alanları oluştururken, İstanbul Şile'deki 4 günübirlik turizm tesis ve park alanı, Nevşehir Kozaklı'daki 24 turizm tesis alanı, Şırnak Cizre'deki bir akaryakıt ve bakım istasyon arsası ile Şanlıurfa Eyyübiye'deki bir oto galericiler alanı dikkati çekiyor.

GELİRLER KENTSEL DÖNÜŞÜME

Bakanlık, yapılacak müzayede ile atıl durumdaki ticaret ve sanayi arsalarını yatırımcılara sunarak, kentlerin yatırım ve istihdamının geliştirilmesine katkıda bulunacak.

Ayrıca tüm arsalardan elde edilecek kazanç, kentsel dönüşüm hesabına aktarılarak, riskli binaların tasfiyesi ve olası afet durumlarında kullanılacak.

Müzayede, yarın saat 10.30'da, Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir'de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu ile internet üzerinden "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden yapılacak.

Kaynak: AA

Ayaklarıyla ezerek yapıyorlar! Kilosu 45 liraAyaklarıyla ezerek yapıyorlar! Kilosu 45 lira


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de üretildi! 20 ülke satın almak için sıraya girdiTürkiye'de üretildi! 20 ülke satın almak için sıraya girdi
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Emekli olmak için kaç gün gerekiyor? Emekli olmak için kaç gün gerekiyor?
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araştırmada ortaya çıktı! Aşı şişelerinde tespit edildi

Araştırmada ortaya çıktı! Aşı şişelerinde tespit edildi

Acun Ilıcalı: Fatih Terim'den yemediğimiz laf kalmadı

Acun Ilıcalı: Fatih Terim'den yemediğimiz laf kalmadı

40 milyon lira sermayeli yeni şirket kuruyor

40 milyon lira sermayeli yeni şirket kuruyor

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı

İşte en çok tercih edilen otomobiller

İşte en çok tercih edilen otomobiller

Dünya devi 125 bin kişiyi işe alacak!

Dünya devi 125 bin kişiyi işe alacak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Dedektif gibi izini sürdü,120 bin lira harcadı

Dedektif gibi izini sürdü,120 bin lira harcadı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Noterlerde yeni dönem! 2022 itibarıyla başlıyor

Noterlerde yeni dönem! 2022 itibarıyla başlıyor

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.