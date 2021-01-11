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Twitter hisselerinde Trump depremi

BORSA HABERLERİ  | 11.01.2021 15:00 | Son Güncelleme

6 Ocak'taki Kongre baskını sonrasında ABD Başkanı Donald Trump'ın 88 milyon takipçili hesabını önce askıya alan, sonra da 9 Ocak'ta kalıcı olarak kapatan Twitter'ın hisselerinde bugün seans açılışı öncesindeki işlemlerde değer kaybı yüzde 8'i buldu.

Twitter hisselerinde Trump depremi

ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya alan Twitter’ın hisseleri, borsada açılış öncesi işlemlerde yüzde 8’in üzerinde değer kaybetti.

New York Borsası’nda işlem gören Twitter hisseleri, 4-8 ocak arasında yüzde 5,6 değer kaybetmişti.

8 Ocak itibarıyla piyasa değeri yaklaşık 41 milyar dolar olan Twitter’ın hisse değerindeki yüzde 8’lik düşüş, piyasa değerinde 3,3 milyar dolarlık kayıp anlamına geliyor.

ABD’de parasal ve mali teşviklerle 2020’yi pandemiye rağmen rekorlarla kapatan borsalarda özellikle teknoloji hisselerinde bugün seans açılışı öncesindeki işlemlerde değer kayıpları görüldü.

KALICI KAPATMA KARARI

Trump’ın 88 milyon takipçili hesabı Twitter tarafından önceki gün kapatılırken, açıklamada “Trump’ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı, bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık.” denmişti.

Açıklamada ayrıca, Twitter’ın, halkın seçilmiş yetkililerin ve dünya liderlerinin sesini duymasına olanak sağladığının altı çizilerek, “Ancak son yıllarda, liderlerin hesaplarının bizim kurallarımızdan daha üstün olmadığını ve Twitter’ı şiddeti yaymak için kullanamayacaklarını net bir şekilde belirttik. Politikalarımız ve uygulanma şekilleri hakkında şeffaf davranmayı sürdüreceğiz” ifadeleri yer almıştı.

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FACEBOOK HİSSELERİNDE DE DÜŞÜŞ

Twitter, 6 Ocak’taki Kongre baskınının ardından Trump’ın hesabını 12 saatliğine askıya almış ve şiddete teşvik eden paylaşımların sürmesi durumunda hesabın kapatılacağını duyurmuştu.

Trump’ın 35 milyon takipçili hesabını geçici olarak askıya alan Facebook’un hisselerinde de borsa açılışı öncesindeki işlemlerde yüzde 2’lik kayıp kaydedildi.

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