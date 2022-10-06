Üç maaş birden alma hakkı! Resmi başvuru gerekiyor...

Annesi, babası, eşi vefat eden kadınlara Sosyal Güvenlik Mevzuatı tarafından belirli imkanlar sağlanıyor. Ölen eşin hangi hangi sigorta türüne bağlı çalıştığı dikkate alınmadan, geride kalan eşe maaş bağlanıyor. Kadın bekar ise, yetim maaşı bağlanıyor. Maaşın alınabilmesi için memur veya Bağkur’lu sigortalı eşin Ekim 2008’den sonra vefatı durumunda en az 1800 gün prim ödemiş olması gereklidir. Sigortalı Ekim 2008'den evvel vefat ederse 5 yıldan beri sigortası bulunmalı ve en az 900 gün prim ödemiş olmalı.
Kadının sigortalı olması nedeniyle emekli maaşı alıyor olması, dul maaşının verilmesini etkilemiyor. Ancak çift maaşta şöyle bir ayrıntı vardır ki bu da eş ya da anne baba farketmeksizin sigortalı kişinin 1 Ekim 2008'den önce mi yoksa sonra mı vefat ettiğidir. Bir diğeri de SSK, Bağkur, Emekli Sandığı arasından hangisine tabi olduğudur.
SSK emekli olarak maaş alırken vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ardından da dul aylığı alabilir. Ayrıca Emekli Sandığı’ndan (memurluktan) emekli olmuş babasının vefatının ardından da yetim aylığı alabilir. Bu durumda üç maaş alma hakkı vardır.
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