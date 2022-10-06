Üç maaş birden alma hakkı! Resmi başvuru gerekiyor...

Annesi, babası, eşi vefat eden kadınlara Sosyal Güvenlik Mevzuatı tarafından belirli imkanlar sağlanıyor. Ölen eşin hangi hangi sigorta türüne bağlı çalıştığı dikkate alınmadan, geride kalan eşe maaş bağlanıyor. Kadın bekar ise, yetim maaşı bağlanıyor. Maaşın alınabilmesi için memur veya Bağkur’lu sigortalı eşin Ekim 2008’den sonra vefatı durumunda en az 1800 gün prim ödemiş olması gereklidir. Sigortalı Ekim 2008'den evvel vefat ederse 5 yıldan beri sigortası bulunmalı ve en az 900 gün prim ödemiş olmalı.

3 MAAŞ ALMA HAKKI

Kadının sigortalı olması nedeniyle emekli maaşı alıyor olması, dul maaşının verilmesini etkilemiyor. Ancak çift maaşta şöyle bir ayrıntı vardır ki bu da eş ya da anne baba farketmeksizin sigortalı kişinin 1 Ekim 2008'den önce mi yoksa sonra mı vefat ettiğidir. Bir diğeri de SSK, Bağkur, Emekli Sandığı arasından hangisine tabi olduğudur.

SSK emekli olarak maaş alırken vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ardından da dul aylığı alabilir. Ayrıca Emekli Sandığı’ndan (memurluktan) emekli olmuş babasının vefatının ardından da yetim aylığı alabilir. Bu durumda üç maaş alma hakkı vardır.

HANGİ DURUMDA KESİLİR?

Anne veya babasını kaybeden bir kız çocuğu, evlenene kadar ve sigortalı bir işe girene kadar yaşı ne olursa olsun ömür boyu yetim aylığı alır.

Kız çocuğu evlenirse ya da bir işe girerse aylık kesilir. Boşandığında ya da işten ayrıldığında aylık yeniden bağlanır.

Memur olan veya memur emeklisi olan kız çocuğuna Emekli Sandığı yetim aylığı bağlamaz.

Vefat eden eş SSK veya Bağkur’lu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50’sini, eş Emekli Sandığı’na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75’ini alıyor.

Dul ve yetim aylığı alabilmek için resmi başvuru şart.

Eşini kaybeden bir kişinin dul aylığı alabilmesi, başka bir evlilik yapana ya da ölene kadar devam eder.

Baba veya annesini kaybeden bir erkek, 18 yaşına kadar kesintisiz, öğrenciliği devam ederse 25 yaşına kadar kesintisiz yetim aylığı almaya hak kazanır.

Dul maaşından erkekler de yararlanır.



