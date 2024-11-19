Ukrayna'nın Rusya'ya füze attığına ilişkin haberler borsayı sarstı! BIST 100 değer kaybetmeye başladı

Bloomberg News'ün Ukrayna merkezli RBC'ye dayandırdığı haberine göre Kiev yönetimi Rusya topraklarına ilk ATACMS füzelerini ateşledi. Bryansk bölgesi hedef alınırken, hedefin imha edildiği öne sürüldü. Haberde Rus ordusuna ait bir cephaneliğin vurulduğu ifade edildi.

ABD yönetimi, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından Kiev'e, uzun menzilli Amerikan silahlarını Rusya topraklarına kullanma izni verme kararı aldı.

Bu kapsamda ABD, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarındaki birliklere karşı kullanılmasına onay verdi.

Bunun ardından piyasalarda düşüş yaşanmaya başladı. Buna göre, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yüzde 1,2 değer kaybederek 9 bin 280 puana geriledi. BIST Banka endeksi ise yüzde 1,9 düştü ve 12920'ye indi.

Avrupa banka endeksi yüzde 2 değer kayberken en büyük 600 Avrupalı şirketin yer aldığı Stoxx 600 endeksi yüzde 0,82 düştü.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

Dolar endeksi yüzde 0,12 yükselerek 106,38'e çıkarken, euro ve sterlinde düşüş görüldü.

Ayrıca ABD vadelilerinde de gerileme görüldü. Dow Jones Sınai Endeksi vadelileri yüzde 0,6, S&P vadelileri yüzde 0,42 Nasdaq vadelileri ise yüzde 0,31 geriledi.

Emtia piyasasında altın ve gümüş yüzde 1'e yakın yükseldi. ABD 10 Yıllık Hazine tahvili faizleri de yüzde 1,3 düşerek 4,36'ya geriledi.