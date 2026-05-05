ULKER BISKUVI (ULKER) 06 Mayıs Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

ULKER BISKUVI (ULKER) hissesi 05 Mayıs Salı 2026 tarihinde güne 125,50 TL’den başladı. Seans içinde 127,40 TL seviyesine yükseldi, en düşük 124,70 TL görüldü ve günü 127,00 TL’den kapattı.

ULKER BISKUVI (ULKER) hissesi için 05 Mayıs Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,87 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,95 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 7,53 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 127,00 TL, 125,90 TL, 123,90 TL, 122,80 TL, 121,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 121,00 TL – 127,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ULKER BISKUVI (ULKER) hissesinin 05 Mayıs Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 121,65 TL, 52 günlük ortalama 118,94 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 123,00 TL ve 119,00 TL destek, 129,00 TL ve 131,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.