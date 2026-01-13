ULKER BISKUVI (ULKER) 14 Ocak Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

ULKER BISKUVI (ULKER) hissesi 13 Ocak Salı 2026 tarihinde güne 118,20 TL’den başladı. Seans içinde 123,80 TL seviyesine yükseldi, en düşük 117,20 TL görüldü ve günü 122,20 TL’den kapattı.

ULKER BISKUVI (ULKER) hissesi için 13 Ocak Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %3,38 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,59 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 13,17 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 122,20 TL, 118,20 TL, 114,60 TL, 116,70 TL, 115,80 TL oldu. Bu dönemde fiyat 114,60 TL – 122,20 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ULKER BISKUVI (ULKER) hissesinin 13 Ocak Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 112,42 TL, 52 günlük ortalama 112,69 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 116,67 TL ve 111,33 TL destek, 124,67 TL ve 127,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.