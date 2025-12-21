FİNANS

ULKER BISKUVI (ULKER) 22 Aralık Pazartesi 2025 Günlük Teknik Analiz

ULKER BISKUVI (ULKER), 22 Aralık Pazartesi 2025 için hazırlanan analizde, 19 Aralık Cuma 2025 kapanış verilerine göre 111,30 TL kapanış, %-0,63 değişim ve 0,42 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

ULKER BISKUVI (ULKER) 22 Aralık Pazartesi 2025 Günlük Teknik Analiz
Taner Şahin

ULKER BISKUVI (ULKER) hissesi 19 Aralık Cuma 2025 tarihinde güne 112,20 TL’den başladı. Seans içinde 112,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 110,50 TL görüldü ve günü 111,30 TL’den kapattı.
ULKER BISKUVI (ULKER) hissesi için 19 Aralık Cuma 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,63 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,42 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 3,78 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 111,30 TL, 112,00 TL, 111,30 TL, 112,70 TL, 115,10 TL oldu. Bu dönemde fiyat 111,30 TL – 115,10 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ULKER BISKUVI (ULKER) hissesinin 19 Aralık Cuma 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 112,83 TL, 52 günlük ortalama 109,99 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 109,67 TL ve 108,33 TL destek, 113,67 TL ve 116,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

