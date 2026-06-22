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ULKER BISKUVI (ULKER) 23 Haziran Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

ULKER BISKUVI (ULKER), 23 Haziran Salı 2026 için hazırlanan analizde, 22 Haziran Pazartesi 2026 kapanış verilerine göre 109,20 TL kapanış, %-0,55 değişim ve 0,44 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

ULKER BISKUVI (ULKER) 23 Haziran Salı 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 0,18%
AKSEN -0,80%
ALARK -1,35%
AEFES 0,19%
ARCLK -0,39%
ASELS -1,93%
ASTOR 5,68%
BTCIM 4,30%
BIMAS -1,11%
BRSAN 0,58%
CANTE 0,00%
CIMSA 1,79%
CCOLA -3,68%
DSTKF 3,13%
DOAS -2,61%
EKGYO 0,27%
ENKAI -1,80%
EREGL 0,80%
FROTO -1,37%
GARAN 0,00%
GUBRF 3,88%
HEKTS -4,33%
ISCTR 0,39%
KRDMD 1,32%
KCHOL 0,97%
KUYAS -0,55%
MAVI -2,14%
MIATK -3,16%
MGROS -0,36%
OYAKC 0,28%
PASEU 3,80%
PGSUS -0,65%
PETKM 0,70%
SAHOL 0,69%
SASA 0,37%
SISE 0,09%
HALKB -1,35%
TSKB -0,48%
TAVHL -3,03%
TOASO 1,22%
TRMET 0,87%
TUPRS -2,73%
TRALT 0,29%
THYAO -0,61%
TTKOM 1,19%
TCELL -0,18%
TURSG 0,16%
ULKER -0,55%
VAKBN -0,51%
YKBNK 1,06%
Hande Dağ

ULKER BISKUVI (ULKER) hissesi 22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde güne 110,10 TL’den başladı. Seans içinde 110,30 TL seviyesine yükseldi, en düşük 108,70 TL görüldü ve günü 109,20 TL’den kapattı.
ULKER BISKUVI (ULKER) hissesi için 22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,55 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,44 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 4,06 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 109,20 TL, 109,80 TL, 111,27 TL, 109,08 TL, 110,22 TL oldu. Bu dönemde fiyat 109,08 TL – 111,27 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ULKER BISKUVI (ULKER) hissesinin 22 Haziran Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 109,74 TL, 52 günlük ortalama 114,19 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 108,33 TL ve 107,67 TL destek, 110,33 TL ve 111,67 TL direnç noktalarıdır.

ULKER BISKUVI (ULKER) 23 Haziran Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 1

ULKER BISKUVI (ULKER) 23 Haziran Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
311.5
10.376.271.672,25
% 5.68
18:10
THYAO
324.75
9.983.553.776,50
% -0.61
18:10
SASA
2.74
6.543.396.686,90
% 0.37
18:10
ASELS
394.75
6.174.528.646,25
% -1.93
18:10
PSGYO
4.02
6.158.280.836,55
% 0.5
18:10
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