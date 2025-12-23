ULKER BISKUVI (ULKER) 24 Aralık Çarşamba 2025 Günlük Teknik Analiz

ULKER BISKUVI (ULKER) hissesi 23 Aralık Salı 2025 tarihinde güne 110,60 TL’den başladı. Seans içinde 110,60 TL seviyesine yükseldi, en düşük 107,60 TL görüldü ve günü 108,00 TL’den kapattı.

ULKER BISKUVI (ULKER) hissesi için 23 Aralık Salı 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,17 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,61 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 5,64 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 108,00 TL, 110,40 TL, 111,30 TL, 112,00 TL, 111,30 TL oldu. Bu dönemde fiyat 108,00 TL – 112,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ULKER BISKUVI (ULKER) hissesinin 23 Aralık Salı 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 112,65 TL, 52 günlük ortalama 110,21 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 106,67 TL ve 105,33 TL destek, 110,67 TL ve 113,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.