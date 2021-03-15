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Ünlü & Co halka arz için SPK'ya başvurdu

BORSA HABERLERİ  | 15.03.2021 13:42 | Son Güncelleme

Bir halka arz başvurusu da Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'den geldi. Ünlü & Co hisselerinin yaklaşık %25'inin halka arzı için SPK'ya başvuruda bulundu.

Ünlü & Co halka arz için SPK'ya başvurdu

Yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (Ünlü & Co) hisselerinin yaklaşık %25'inin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

ÜNLÜ & CO TALEP TOPLAYACAĞI BANKA

Ünlü & Co'dan yapılan açıklamada, halka arz sürecinde Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler'in yetkilendirildiği belirtildi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, merkezi İstanbul’da olan ve 500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Ünlü & Co Grubu’nun ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir’deki şubelerinin yanı sıra New York ve Londra’da ise aracı kurumları bulunuyor.

(Reuters)

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