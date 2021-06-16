Yatırımcılar ve ilgililer "UNLU&Co halka arz ne zaman?" , "Ünlü Yatırım Holding eşit mi oransal mı?" sorularının yanıtını merak ediyor. Bahsi geçen soruların yanıtları geçtiğimiz günlerde belli oldu. Ünlü Yatırım Holding; Sermaye Piyasaları, Yatırım Hizmetleri Danışmanlığı, Alternatif Yatırımlar, Yatırım Danışmanlığı ve Aracılık Hizmetleri, Fon ve Portföy Yönetimi alanlarında hizmet veriyor. İşte ayrıntılar...

UNLU&Co HALKA ARZ NE ZAMAN?

Ünlü Yatırım Holding, 31 Mayıs-1 Haziran arasında talep toplama sürecini bitirdi. Toplam halka ars büyüklüğü 315 milyon TL olarak gerçekleşti. Ünlü Yatırım holding 7 Haziran'dan beri Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.

Ünlü&Co hisseleri Borsada Yıldız Pazar'da 7 Haziran'dan beri işlem görmekte. Borsa İstanbul konuya ilişkin açıklama yaptı. Kamuoyu aydınlatma Platformu'nda yayımlanan söz konusu açıklamada, Ünlü Yatırım Holding'in 45 milyon 533 bin 9 TL nominal değerli paylarının halka arzının gerçekleştiği bildirildi. Öte yandan şirketin sermayesini temsil eden 175 milyon TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alındığı duyuruldu.