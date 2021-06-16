Yatırımcılar ve ilgililer "UNLU&Co halka arz ne zaman?" , "Ünlü Yatırım Holding eşit mi oransal mı?" sorularının yanıtını merak ediyor. Bahsi geçen soruların yanıtları geçtiğimiz günlerde belli oldu. Ünlü Yatırım Holding; Sermaye Piyasaları, Yatırım Hizmetleri Danışmanlığı, Alternatif Yatırımlar, Yatırım Danışmanlığı ve Aracılık Hizmetleri, Fon ve Portföy Yönetimi alanlarında hizmet veriyor. İşte ayrıntılar...
Ünlü Yatırım Holding, 31 Mayıs-1 Haziran arasında talep toplama sürecini bitirdi. Toplam halka ars büyüklüğü 315 milyon TL olarak gerçekleşti. Ünlü Yatırım holding 7 Haziran'dan beri Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.
Ünlü&Co hisseleri Borsada Yıldız Pazar'da 7 Haziran'dan beri işlem görmekte. Borsa İstanbul konuya ilişkin açıklama yaptı. Kamuoyu aydınlatma Platformu'nda yayımlanan söz konusu açıklamada, Ünlü Yatırım Holding'in 45 milyon 533 bin 9 TL nominal değerli paylarının halka arzının gerçekleştiği bildirildi. Öte yandan şirketin sermayesini temsil eden 175 milyon TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alındığı duyuruldu.
Şirket'in "UNLU.E" kodu ile 6,9 TL'den işlem görmeye başlayacağı bildirildi.
Sabit Fiyat ile Talep Toplama yöntemi ile paylar satışa sunulacak. Oransal dağıtım gerçekleştirilecek. Taslak izahnameye göre talep gelse de ek satış olmayacak.
ÜNLÜ & Co, 1996'da bağımsız finansal danışmanlık firması olarak kuruldu. Şirket başarılı kadrosu ve güçlü altyapısıyla müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.
Yerli, yabancı, kurumsal, bireysel yatırımcılara verilen hizmetler şu şekildedir:
Sermaye Piyasaları
Yatırım Hizmetleri Danışmanlığı
Alternatif Yatırımlar
DAHA Yatırım Danışmanlığı ve Aracılık Hizmetleri
Fon ve Portföy Yönetimi
Ünlü Yatırım Holding müşteri çıkarlarını ve memnuniyetine odaklanan bir şirkettir. Amacı çıkarları korumak ve sürekli büyüme kaydetmektir. Yönetim kurulunda; Mahmut Levent Ünlü, Can Ünalan, Selçuk Tuncalı, İbrahim Romano, Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü bulunmaktadır. Şirket yatırım alanında birçok ödüle layık görülmüştür. Şirketin adresi: Ahi Evran Cad. No:21 Polaris Plaza, Kat 1, Maslak, Sarıyer, 34485 İstanbul / Türkiye
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