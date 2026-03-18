FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Marka Yatırım Holding'e soruşturma! Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer tutuklandı

Marka Yatırım Holding'e yönelik düzenlenen operasyonlarda, şirket yönetim kurulu başkanı Mine Tozlu Biçer'in de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Operasyonlarında İstanbul merkezli olup 3 ilde düzenlendiği ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen 5 kişi hakkında ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerini Aklama’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

3 İLDE OPERASYON: 4 GÖZALTI

İstanbul, Adana ve Hatay olmak üzere 3 ilde 15 Mart'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Mine Tozlu Biçer, Aynur Büyükdağ, Yusuf Duman, Hüseyin Güzeldün ve Ahmet Al emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Mine Tozlu Biçer, Aynur Büyükdağ, Ahmet Al tutuklandı. Hüseyin Güzelgün ve Yusuf Duman adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
THY, Londra Stansted uçuslarına başladı!THY, Londra Stansted uçuslarına başladı!
Hava yolunda bayram mesaisi! 867 ek sefer planlandıHava yolunda bayram mesaisi! 867 ek sefer planlandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
holding
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan rest geldi! Körfez ülkelerine uyarı: Irak'a gazı kestiler

İran'dan rest geldi! Körfez ülkelerine uyarı: Irak'a gazı kestiler

Hayatlarının şokunu yaşadılar! Kapıda not, içeride boş kasa

Hayatlarının şokunu yaşadılar! Kapıda not, içeride boş kasa

Arda Güler rüzgarı Real Madrid'i estiriyor!

Arda Güler rüzgarı Real Madrid'i estiriyor!

"Sizin ev çiş kokuyordur gelemem" deyince...

"Sizin ev çiş kokuyordur gelemem" deyince...

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişim var! 18 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı

Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişim var! 18 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.