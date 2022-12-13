Uzman Memiş'ten altın fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama! Tarih ve rakam verdi! Altın fiyatları ne kadar olacak?

'Altın fiyatları ne kadar olacak?' sorusu milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. 'Güvenli liman' olarak da adlandırılan altın, uzun vadeli yatırım yapmak isteyen birçok kişinin aklına ilk gelen varlıklardan biri oluyor. Sene sonu ve kritik FED faiz toplantısı yaklaşırken Uzman Memiş, altın fiyatları hakkında açıklama yaptı.

FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Uzman Memiş, altın fiyatları ve FED faiz kararına ilişkin yaptığı detaylı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu haftaya baktığımız zaman küresel piyasalar oldukça yoğun bir haftaya girdi. Yirmi Merkez Bankası'nın bu hafta faiz kararı var. Özellikle Amerika Merkez Bankası FED, Euro ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararları bu hafta açıklanacak.

TARİH VE RAKAM VERDİ

Muhtemelen düşük gelen bir enflasyon verisi olacak Amerika'da... Bu da küresel piyasaları pozitif yönde etkileyen bir gelişme olacak. Özellikle FED'in çarşamba akşamı faiz kararıyla ilgili açıklaması veya faiz kararından sonra FED Başkanı Powell'ın açıklamaları piyasalar açısından önemli olacaktır. Muhtemelen FED Başkanı Powell önümüzdeki toplantı için de 25 baz puan faiz artırımı sinyali verebilir bu da küresel borsalara, piyasalara pozitif bir etki yapabilir diye tahmin ediyorum."

Altın ve gümüş fiyatlarındaki pozitif beklentisinin devam ettiğini söyleyen Memiş, "Altının ons tarafında önce bin 815 devamında bin 830 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılabilir. Benim beklentim pozitif yönde devam ediyor." dedi.

