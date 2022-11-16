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Uzmandan flaş tahmin! Altında yeni rekor seviyeyi gösterdi

16.11.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altındaki yükseliş gündem oldu. Uzun süre sonra yeniden bin TL seviyesinin üstüne çıkan gram altın şimdi de bin 60 TL seviyesini aştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Senol Kaan, teknik analiz sonucu gram altında yeni rekor seviyeyi işaret etti.

Uzmandan flaş tahmin! Altında yeni rekor seviyeyi gösterdi

Piyasalarda sular durulmuyor. Dolarla birlikte, dolara endeksli altın fiyatlarında da gün be gün değişimler meydana geliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Senol Kaan, rekor tazeleyen gram altının gidişatı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

YENİ REKORU İŞARET ETTİ

Yatırımcıları sabırlı olmaları ve piyasayı izlemeleri konusunda uyaran Senol Kaan, gram altının teknik analizini yaptı. Zayıflayan dolar endeksi ile altın tarafında yükselişin geldiğini söyleyen Kaan, yeni rekor seviye olarak bin 100 TL'yi işaret etti.

Uzmandan flaş açıklama! Altında yeni rekor seviyeyi gösterdi

GRAM ALTIN REKOR KIRDI!

Geçtiğimiz yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 170 değer kazanan gram altın 16 Kasım itibarıyla yeni rekorunu kırdı. Son on günde rekor seviyelerde seyreden gram altın bugün bin 60 TL'nin üzerinde işlem görmeye başladı.

"POZİTİF GÖRÜNÜM DEVAM EDİYOR"

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında gram altının bin 60 TL seviyesinin güçlü bir direnç olduğunu belirtmişti. "Hem ons tarafında hem gram tarafında pozitif görünüm devam ediyor." ifadelerini kullanan Memiş, devamında bin 100'lü rakamların konuşulabileceğini belirtmişti.


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gram altın Altın

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