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Uzmanından çok kritik gram altın açıklaması! Rekor seviyeyi işaret etti: 'Hareketlilik başlayabilir'

03.03.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde bin 94 TL seviyelerine kadar gerileyen gram altın son birkaç günde toparlanmaya başladı. Gram altında bir sonraki seviye akıllarda soru işareti oluşturmaya devam ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Senol Kaan rekor seviyeyi işaret etti ve, 'Hareketlilik başlayabilir' dedi.

Uzmanından çok kritik gram altın açıklaması! Rekor seviyeyi işaret etti: 'Hareketlilik başlayabilir'

Özellikle pandemi döneminin ardından altın fiyatlarının yükselişe devam etmesiyle daha fazla takip edilen gram altına talep arttı. 1 Şubat'ta bin 181 TL ile zirve yapan gram altın son birkaç günü yükselişle kapatıyor. Gram altın analizi yapan Kaan, o seviyeye dikkat çekti. İşte detaylar...

'HAREKETLİLİK BAŞLAYABİLİR'

Ons altından kaynaklı gram altında toparlanma söz konusu olduğunu söyleyen Kaan, ons altında genel trendin negatif olduğunu belirtti.

Uzmanından çok kritik gram altın açıklaması: Rekor seviyeyi işaret etti: 'Hareketlilik başlayabilir'

Trend çizgisi çekerek fiyatların toparlanma sürecinde olduğunu belirten uzman, gram altında bin 100 TL seviyesinde hareketlilik geldiğini söyledi.

Uzmanından çok kritik gram altın açıklaması: Rekor seviyeyi işaret etti: 'Hareketlilik başlayabilir'

Gram altında tepe bölgeleri olarak 1119, 1132 ve 1144 seviyelerini işaret eden uzman, bu bölgelerin geçilmesi durumunda, 'Hareketlilik başlayabilir' dedi.

Uzmanından çok kritik gram altın açıklaması: Rekor seviyeyi işaret etti: 'Hareketlilik başlayabilir'

Gram altın bin 140'lı seviyelere kadar gelirse bir sonraki hedefin bin 160 TL olduğunu belirtti.

Uzmanından çok kritik gram altın açıklaması: Rekor seviyeyi işaret etti: 'Hareketlilik başlayabilir'

1838 dolar seviyelerinde seyreden ons altında ise bir sonraki hedefleri 1847 ve 1863 dolar olarak açıkladı.

Uzmanından çok kritik gram altın açıklaması: Rekor seviyeyi işaret etti: 'Hareketlilik başlayabilir'

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