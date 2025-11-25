FİNANS

Vakıf Faktoring Borsada ilk işlem gününde tavan yaptı

Vakıf Faktoring'in halka arzı büyük ilgi gördü. 14,20 TL'den halka arz edilen VAKFA hisseleri, borsadaki ilk işlem gününde tavan yaptı. Şirketin hisseleri, açılışla birlikte hızla yükselerek 15,62 TL'ye ulaştı. İşlem hacmi ve alıcı ilgisi, şirketin geleceği için umut veriyor.

VAKFA koduyla işlem görmeye başlayan Vakıf Faktoring hisseleri, yatırımcıların ilgisiyle karşılaştı. Halka arz sonrası ilk işlem gününde tavan fiyatı gören hisseler, borsada dikkatleri üzerine çekti.

Vakıf Faktoring, borsadaki ilk işlem gününde yatırımcıların ilgisiyle karşılaştı. VAKFA koduyla işlem görmeye başlayan hisseler, açılışla birlikte tavan fiyata yükseldi. 12-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arz sürecinin ardından borsaya adım atan Vakıf Faktoring, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hisseler, 14,20 TL fiyatla halka arz edilmişti. İlk işlem gününde ise yüzde 10'luk bir artışla 15,62 TL'ye yükseldi. Vakıf Faktoring'in borsadaki ilk gün performansı, hem şirket hem de yatırımcıların dikkatini çekti.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
PAHOL
1.87
8.163.372.556,41
% 3.31
11:39
VAKFA
18.18
4.077.680.211,76
% -3.76
11:39
KONTR
33.04
3.488.637.458,74
% -1.2
11:39
PEKGY
13.53
3.341.516.158,32
% -0.44
11:39
ISCTR
13.03
2.899.695.083,13
% 1.4
11:39
