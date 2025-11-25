Vakıf Faktoring Borsada ilk işlem gününde tavan yaptı

VAKFA koduyla işlem görmeye başlayan Vakıf Faktoring hisseleri, yatırımcıların ilgisiyle karşılaştı. Halka arz sonrası ilk işlem gününde tavan fiyatı gören hisseler, borsada dikkatleri üzerine çekti.

Vakıf Faktoring, borsadaki ilk işlem gününde yatırımcıların ilgisiyle karşılaştı. VAKFA koduyla işlem görmeye başlayan hisseler, açılışla birlikte tavan fiyata yükseldi. 12-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arz sürecinin ardından borsaya adım atan Vakıf Faktoring, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hisseler, 14,20 TL fiyatla halka arz edilmişti. İlk işlem gününde ise yüzde 10'luk bir artışla 15,62 TL'ye yükseldi. Vakıf Faktoring'in borsadaki ilk gün performansı, hem şirket hem de yatırımcıların dikkatini çekti.