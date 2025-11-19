Vakıf Faktoring halka arz sonuçları açıklandı: VAKFA ne zaman işlem görecek?

Vakıf Faktoring'in büyük ilgi gören halka arzı tamamlandı. Yatırımcılar şimdi VAKFA'nın borsada işlem görmeye başlayacağı tarihi merakla bekliyor.

Vakıf Faktoring A.Ş.'nin (VAKFA) merakla beklenen halka arz sonuçları nihayet açıklandı. 12-13-14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzda, toplam 225 milyon TL nominal değerli B grubu payın satışı başarıyla tamamlandı.

Halka arz büyüklüğü 3 milyar 195 milyon lira olurken, halka açıklık oranı da yüzde 25 olarak gerçekleşti. Halka arza yatırımcılar tarafından gösterilen talep sonucunda, planlanan tahsisatın 5,17 katı kadar talep gelmiş olup pay dağıtımı toplam 684 bin 329 yatırımcıya gerçekleştirildi. Kurumsal yatırımcılardan 1,17 kat, bireysel yatırımcılardan ise 7,84 kat talep geldi. Dağıtım sonucunda payların yüzde 60'ı bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Vakıf Faktoring AŞ'nin halka arzında 12-13-14 Kasım'da 1 lira nominal değerli pay için 14,20 liradan talep toplanmıştı.

Şimdi ise tüm gözler, Vakıf Faktoring (VAKFA) paylarının borsada işlem görmeye başlayacağı tarihe çevrilmiş durumda. Yatırımcılar VAKFA'nın borsada ne zaman işlem göreceğini ve kaç lot verildiğini merak ediyor. Şirket payları, Borsa İstanbul'da 14,20 lira fiyat ve 'VAKFA' koduyla işlem görmeye başlayacak.

İşlem görme tarihinin, dağıtım sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulması bekleniyor.

VAKFA'nın borsadaki performansı, hem şirketin geleceği hem de diğer halka arzlar için önemli bir gösterge olacak.

