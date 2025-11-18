Vakıf Faktoring halka arzı büyük ilgi gördü: Borsa işlem tarihi yaklaşıyor

VAKFA Hisseleri Ne Zaman İşlem Görmeye Başlayacak? Halka Arz Sonuçları Açıklandı.

Vakıf Faktoring A.Ş.'nin merakla beklenen halka arz sonuçları nihayet açıklandı. 12-13-14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzda, toplam 225 milyon TL nominal değerli B grubu payın satışı tamamlandı. Açıklanan 14,20 TL'lik halka arz fiyatı üzerinden, halka arz büyüklüğü 3,195 milyar TL olarak hesaplandı. Halka arza yatırımcılar tarafından gösterilen talep sonucunda, planlanan tahsisatın 5,17 katı kadar talep gelmiş olup pay dağıtımı toplam 684 bin 329 yatırımcıya gerçekleştirildi.

Kurumsal yatırımcılardan 1,17 kat, bireysel yatırımcılardan ise 7,84 kat talep geldi. Dağıtım sonucunda payların yüzde 60'ı bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Peki, halka arzın ardından yatırımcıların en çok merak ettiği soru şu: Vakıf Faktoring (VAKFA) hisseleri ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak? Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, piyasa uzmanları halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa bir süre içinde işlem tarihinin de duyurulmasını bekliyor. Şirket payları, Borsa İstanbul'da 14,20 lira fiyat ve 'VAKFA' koduyla işlem görmeye başlayacak. Yatırımcıların, aracı kurumlarının ve Vakıf Faktoring'in resmi kanallarını takip ederek en güncel bilgilere ulaşması önem taşıyor. Hisselerin işlem görmeye başlamasıyla birlikte piyasadaki hareketliliğin de artması bekleniyor.

Vakıf Faktoring'in halka arzı, şirketin büyüme potansiyelini ve yatırımcılar nezdindeki itibarını gösteriyor. Hisselerin borsada işlem görmeye başlamasıyla birlikte, şirketin piyasa performansı yakından takip edilecek. Yatırımcıların, VAKFA hisselerini alım satım yapmadan önce detaylı bir araştırma yapmaları ve risk toleranslarını göz önünde bulundurmaları önemlidir. Borsa işlem tarihi açıklandığında mynet.com'da en hızlı şekilde duyurulacaktır.