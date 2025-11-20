Vakıf Faktoring Hisseleri Borsaya 'Merhaba' Dedi!

Vakıf Faktoring A.Ş., Vakıf Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen başarılı bir halka arz sürecinin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. 12-13-14 Kasım tarihlerinde 'Sabit Fiyatla Talep Toplama' ve 'En İyi Gayret Aracılığı' yöntemleriyle yatırımcılardan yoğun ilgi gören şirket, bugün düzenlenen gong töreniyle 'VAKFA' koduyla Borsa İstanbul'daki yerini aldı.

Gong törenine, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Vakıf Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Lütfü Çelebi, Vakıf Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Bülent Atılgan, Vakıf Yatırım Genel Müdürü Barış İnal ve Vakıfbank'ın üst düzey yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı. Tören, Vakıf Faktoring'in geleceğine duyulan güveni ve Borsa İstanbul'daki yeni başlangıcını simgeledi.

Halka arz süreci boyunca yatırımcıların gösterdiği ilgi, Vakıf Faktoring'in sektördeki güvenirliğini ve potansiyelini ortaya koydu. Şirketin borsadaki performansı, önümüzdeki günlerde yakından takip edilecek. Analistler, Vakıf Faktoring'in finansal performansı, sektördeki konumu ve büyüme stratejileri doğrultusunda hisselerinin yatırımcılar için cazip bir seçenek olabileceğini belirtiyor.

Vakıf Faktoring'in Borsa İstanbul'a adım atması, şirketin büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. VAKFA koduyla işlem görmeye başlayan hisseler, yatırımcıların portföylerine yeni bir soluk getirebilir. Şirketin performansı, faktoring sektörünün genel görünümü ve piyasa koşulları dikkate alınarak değerlendirilmelidir.