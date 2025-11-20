FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Vakıf Faktoring Hisseleri Borsaya 'Merhaba' Dedi!

Vakıf Faktoring A.Ş., halka arz sürecinin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Şirketin hisseleri, VAKFA koduyla yatırımcıların alım satımına sunuldu. Gong töreniyle başlayan işlem günü, piyasalarda heyecan yarattı.

Vakıf Faktoring Hisseleri Borsaya 'Merhaba' Dedi!
Ezgi Sivritepe

Vakıf Faktoring A.Ş., Vakıf Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen başarılı bir halka arz sürecinin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. 12-13-14 Kasım tarihlerinde 'Sabit Fiyatla Talep Toplama' ve 'En İyi Gayret Aracılığı' yöntemleriyle yatırımcılardan yoğun ilgi gören şirket, bugün düzenlenen gong töreniyle 'VAKFA' koduyla Borsa İstanbul'daki yerini aldı.

Gong törenine, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Vakıf Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Lütfü Çelebi, Vakıf Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Bülent Atılgan, Vakıf Yatırım Genel Müdürü Barış İnal ve Vakıfbank'ın üst düzey yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı. Tören, Vakıf Faktoring'in geleceğine duyulan güveni ve Borsa İstanbul'daki yeni başlangıcını simgeledi.

Halka arz süreci boyunca yatırımcıların gösterdiği ilgi, Vakıf Faktoring'in sektördeki güvenirliğini ve potansiyelini ortaya koydu. Şirketin borsadaki performansı, önümüzdeki günlerde yakından takip edilecek. Analistler, Vakıf Faktoring'in finansal performansı, sektördeki konumu ve büyüme stratejileri doğrultusunda hisselerinin yatırımcılar için cazip bir seçenek olabileceğini belirtiyor.

Vakıf Faktoring'in Borsa İstanbul'a adım atması, şirketin büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. VAKFA koduyla işlem görmeye başlayan hisseler, yatırımcıların portföylerine yeni bir soluk getirebilir. Şirketin performansı, faktoring sektörünün genel görünümü ve piyasa koşulları dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emeklilere ek gelir! Tutarlar belli olduEmeklilere ek gelir! Tutarlar belli oldu
Demiryolu için ayrılan ödenek miktarı artırıldıDemiryolu için ayrılan ödenek miktarı artırıldı

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
3.03
7.186.123.281,33
% 2.02
15:38
KOZAL
39.64
6.717.329.268,96
% 6.16
15:38
THYAO
275
5.747.793.628,50
% -0.9
15:38
AKBNK
60.9
4.308.411.854,30
% -0.73
15:38
ISCTR
12.7
3.509.075.419,42
% 0.47
15:38
Anahtar Kelimeler:
borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.