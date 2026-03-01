VAKIFLAR BANKASI (VAKBN) 02 Mart Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

VAKIFLAR BANKASI (VAKBN) hissesi 27 Şubat Cuma 2026 tarihinde güne 42,28 TL’den başladı. Seans içinde 42,48 TL seviyesine yükseldi, en düşük 40,60 TL görüldü ve günü 41,08 TL’den kapattı.

VAKIFLAR BANKASI (VAKBN) hissesi için 27 Şubat Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,05 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,16 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 27,85 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 41,08 TL, 41,94 TL, 40,92 TL, 42,22 TL, 41,80 TL oldu. Bu dönemde fiyat 40,92 TL – 42,22 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

VAKIFLAR BANKASI (VAKBN) hissesinin 27 Şubat Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 39,54 TL, 52 günlük ortalama 35,35 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 40,00 TL ve 39,00 TL destek, 42,00 TL ve 43,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.