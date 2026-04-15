Bir site daha %100 uzlaşmalı kentsel dönüşüme girdi

Kentsel dönüşüm için yoğun bir çalışma yürüten Sultangazi Belediyesi, ilçede %100 vatandaş müteahhit uzlaşmalı ikinci site olan Görsevkent Sitesi’nin yıkımını gerçekleştirdi. Yıkıma katılarak site sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, eski binaların dönüşümünün devam edeceğinin altını çizdi.

Sultangazi Belediyesi, sosyal yaşam kalitesinin artması için ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliği ile yürütülen Yarısı Bizden Kampanyası ile riskli binaların dönüşümü sağlanıyor.

%100 UZLAŞMALI İKİNCİ SİTE

82 konut ve 4 işyeri bulunan Görsevkent Sitesi, ilçede “Yarısı Bizden” kampanyasıyla %100 vatandaş müteahhit uzlaşmalı ikinci site oldu. Tahliyesi tamamlanan binaların yerine 96 konut ve 7 işyeri olan kapalı otopark ve yeşil alanı bulunan modern bir site yapılması için harekete geçti.

BAŞKAN DURSUN YIKIMA KATILDI

Sitenin yıkımına Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da katıldı. Site sakinleri ile bir araya gelen Başkan Dursun, kentsel dönüşümün önemini bir kez daha vurgulayarak site sakinlerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

“SULTANGAZİ KENTSEL DÖNÜŞÜMDE İLK 5'TE"

Başkan Dursun; “ Sultangazi dönüşümün güçlü olduğu bir şehir. İstanbul’da kentsel dönüşümde ilk beşteyiz. Dönüşümde bizlerden önce sizlere iş düşüyor çünkü burada asıl olan sizsiniz, sizin canınız. %100 uzlaşmalı sitelerimizden birisi olan Görsevkent Sitemizde çok güzel bir dönüşüm başlıyor. Müteahhitlerimiz 18 ay diyor ama daha kısa içerisinde tamamlayacaklarına eminim. Deprem ülkesiyiz, bu bilinçle hareket ederek dönüşme hız veriyoruz. Buradan Yarısı Bizden kampanyası ile kentsel dönüşüme verdikleri destekten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Komşularımız bu kampanyadan faydalandı ve yepyeni bir yaşam alanı için çalışmalar başladı. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

SİTE SAKİNLERİ DÖNÜŞÜMDEN MEMNUN

Görsevkent sitesi sakinlerinden Serpil Kalafat; “23 yıldır bu sitede yaşıyoruz. En baştan beri dönüşümü destekleyenlerden biriydim. Belediyemizden Allah razı olsun, bizlere öncü oldu. En kısa zamanda sapasağlam yapılır da yerleşiriz inşallah” diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
McVitie’s Milk Chocolate Bisküvi’nin 100’üncü yaşı İstanbul’da kutlandı McVitie’s Milk Chocolate Bisküvi’nin 100’üncü yaşı İstanbul’da kutlandı
Bank of America ve Morgan Stanley ilk çeyrek bilançolarını açıkladıBank of America ve Morgan Stanley ilk çeyrek bilançolarını açıkladı

9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

Cesedi önce gömmüşler sonra çıkarıp yer değiştirmişler!

Cesedi önce gömmüşler sonra çıkarıp yer değiştirmişler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Sabri Sarıoğlu'nun mesajlarını ifşa etti! Olay iddialar

Sabri Sarıoğlu'nun mesajlarını ifşa etti! Olay iddialar

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

