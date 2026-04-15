Bir site daha %100 uzlaşmalı kentsel dönüşüme girdi

Sultangazi Belediyesi, sosyal yaşam kalitesinin artması için ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliği ile yürütülen Yarısı Bizden Kampanyası ile riskli binaların dönüşümü sağlanıyor.

%100 UZLAŞMALI İKİNCİ SİTE

82 konut ve 4 işyeri bulunan Görsevkent Sitesi, ilçede “Yarısı Bizden” kampanyasıyla %100 vatandaş müteahhit uzlaşmalı ikinci site oldu. Tahliyesi tamamlanan binaların yerine 96 konut ve 7 işyeri olan kapalı otopark ve yeşil alanı bulunan modern bir site yapılması için harekete geçti.

BAŞKAN DURSUN YIKIMA KATILDI

Sitenin yıkımına Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da katıldı. Site sakinleri ile bir araya gelen Başkan Dursun, kentsel dönüşümün önemini bir kez daha vurgulayarak site sakinlerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

“SULTANGAZİ KENTSEL DÖNÜŞÜMDE İLK 5'TE"

Başkan Dursun; “ Sultangazi dönüşümün güçlü olduğu bir şehir. İstanbul’da kentsel dönüşümde ilk beşteyiz. Dönüşümde bizlerden önce sizlere iş düşüyor çünkü burada asıl olan sizsiniz, sizin canınız. %100 uzlaşmalı sitelerimizden birisi olan Görsevkent Sitemizde çok güzel bir dönüşüm başlıyor. Müteahhitlerimiz 18 ay diyor ama daha kısa içerisinde tamamlayacaklarına eminim. Deprem ülkesiyiz, bu bilinçle hareket ederek dönüşme hız veriyoruz. Buradan Yarısı Bizden kampanyası ile kentsel dönüşüme verdikleri destekten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Komşularımız bu kampanyadan faydalandı ve yepyeni bir yaşam alanı için çalışmalar başladı. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

SİTE SAKİNLERİ DÖNÜŞÜMDEN MEMNUN

Görsevkent sitesi sakinlerinden Serpil Kalafat; “23 yıldır bu sitede yaşıyoruz. En baştan beri dönüşümü destekleyenlerden biriydim. Belediyemizden Allah razı olsun, bizlere öncü oldu. En kısa zamanda sapasağlam yapılır da yerleşiriz inşallah” diye konuştu.

