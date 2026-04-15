Çağrı Bey Somali'de! Gökhan Merey: "Türkiye artık sınırlarını aşan bir enerji aktörü"

Türkiye’nin denizlerdeki en yeni sondaj gemisi Çağrı Bey, 10 Nisan’da düzenlenen törenin ardından Somali’de görev sahasına ulaştı. Söz konusu gelişme, Türkiye ile Somali arasında imzalanan hidrokarbon iş birliği çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin önemli bir aşaması olarak değerlendiriliyor.

Filyos Liman Müdürü Gökhan Merey, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, geminin Somali'de görevine başlamasının Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği açık deniz operasyon kabiliyetinin geldiği noktayı gösterdiğini ifade etti. Merey, bu tür operasyonların enerji arz güvenliğine katkı sağlarken, aynı zamanda uluslararası iş birliklerinin de somut bir çıktısı olduğunu belirtti.

Karadeniz'de edinilen derin deniz sondaj tecrübesinin farklı coğrafyalara taşınmasının teknik ve operasyonel açıdan önemli bir kazanım olduğuna dikkat çeken Gökhan Merey, yürütülen faaliyetlerin ilgili ülkeler açısından da ekonomik katkı potansiyeli barındırdığını dile getirdi.

AÇIK DENİZ OPERASYONLARINDA YENİ AŞAMA

Çağrı Bey Sondaj Gemisi'nin görev sahasına ulaşmasıyla birlikte, bölgede yürütülecek sondaj faaliyetlerinin kademeli olarak ilerlemesi öngörülüyor. Bu kapsamda belirlenen noktalarda sondaj operasyonlarının planlanması bekleniyor.

Yapılan değerlendirmelerde, söz konusu faaliyetlerin hem teknik kapasite gelişimi hem de uluslararası enerji iş birlikleri açısından önemli bir süreç olduğu ifade ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Somali Türkiye
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

