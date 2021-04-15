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Vakko, Yargıcı'yı satın alıyor

15.04.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks giyim markası Vakko, kadın modası ve ev dekorasyonu alanında faaliyet gösteren Yargıcı'yı satın almak üzere niyet mektubu imzaladı.

Vakko, Yargıcı'yı satın alıyor

Lüks moda markası Vakko, kadın giyim ve dekorasyon alanında faaliyet gösteren ve 62 mağazası bulunan Yargıcı'yı bünyesine katmak için niyet sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Vakko Weeding, Vakkorama, W Collection, V2K designers, Vakko Patisserie, Christofle, Pronovias markalarını bünyesinde barındıran Vakko Holding, markaları arasına Yargıcı'yı da ekleyerek kendi kategorisinde büyümeyi sürdürmeyi hedefliyor.

TEMELLERİ 1978 YILINDA ATILDI

Vakko'dan yapılan açıklamada satın alma ile ilgili rakam açıklanmadı. Temelleri 1978 yılında, Emir Yargıcı ve kardeşinin Osmanbey'de erkek gömleği üzerine açtıkları ilk mağaza ile atılan Yargıcı, 1988 yılında mağazalarında ilk kez kadın koleksiyonu sunmaya başladı.

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Yargıcı'nın çoğunluk hissesi Kuveytli yatırım fonu Global Investment House'a satılmış, sonrasında ise Global Investment House, Kuveyt merkezli Kamco Invest ile birleşmişti.

Yaklaşık 40 yıldır butik servis anlayışıyla hizmet veren Yargıcı, Türkiye ve yurtdışında bulunan mağazalarının yanı sıra, e-Ticaret sitesi ile hizmetine devam ediyor. Yargıcı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirketin yurtdışı ve Türkiye’de 90’dan fazla satış noktası bulunuyor.

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