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Vergi kararları sonrası ABD borsası çakıldı! Her yer kırmızıya döndü, dolar en kötü gününü geçirdi... Trump ise çok umutlu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.04.2025 07:44
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Yeni gümrük vergisi kararı piyasaları altüst etti, her yer kırmızıya döndü. ABD Başkanı Donald Trump'ın 185 ülkeye uyguladığı yeni vergiler sonrası New York borsasında sert düşüş yaşandı. Geniş çaplı ticaret savaşı endişesiyle S&P 500 ile Nasdaq endeksleri, 2020'den bu yana en büyük günlük kaybını yaşadı. ABD ekonomisini ameliyat edilmesi gereken bir hastaya benzeten Trump, "Hastanın durumu ağırdı. Bir operasyon geçirdi. Patlayan bir ekonomi olacak. Muhteşem olacak" dedi.

Vergi kararları sonrası ABD borsası çakıldı! Her yer kırmızıya döndü, dolar en kötü gününü geçirdi... Trump ise çok umutlu

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı yeni gümrük verileri kararı tüm dünyanın gündemine otururken; 185 ülke için alınan karar 'yeni ticaret savaşı' endişelerine neden oldu. Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklama yapan Trump, ABD'nin ticaret ortaklarına uyguladığı tarifeler dolayısıyla piyasalarda "sert düşüşün beklenebileceğini" söylemişti; denildiği gibi de oldu.

ABD BORSASINDA SERT DÜŞÜŞ

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı tarifelerin ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği endişeleriyle günü sert düşüşle tamamladı.

S&P 500 ile Nasdaq endeksleri, 2020'den bu yana en büyük günlük kaybını yaşadı.

borsa

DOLAR YILIN EN KÖTÜ GÜNÜNÜ GEÇİRDİ

ABD Başkanı Trump’ın açıklamasını takip eden saatlerde ABD Doları, yılın en kötü günlerinden birini geçirdi. ABD dolar endeksi 102 seviyesinin altına indi ve altı ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar en çok yen ve frank gibi güvenli limanlara karşı değer kaybetti. Euro/dolar paritesi yüzde 2’ye yakın yükseldi ve 1.11 düzeyine çıktı.

dolar

PETROL %7’LİK SERT TEPKİ VERDİ

Brent ham petrol vadeli işlemleri, beklenenden yüksek ABD tarifelerinin ardından piyasaların riskten kaçınmaya başlamasıyla dün öğle saatleri itibariyle varil başına yaklaşık yüzde 6.5 düşerek 70 dolar sınırına geriledi. Amerikan ham petrolü de yüzde 7 düşüşle 66.7 dolara kadar düştü.

petrol

TRUMP: HER ŞEY İYİ GİDİYOR! BORSA PATLAYACAK

Trump, New York borsasının, tarifelerin ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği endişeleri kaynaklı günü sert düşüşle tamamlamasını değerlendirerek, "Bence her şey çok iyi gidiyor. Piyasalar patlayacak, borsa patlayacak." dedi.

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"HASTANIN DURUMU AĞIRDI. BİR OPERASYON GEÇİRDİ"

"Ekonomide çok fazla sorun vardı." diye konuşan Trump, ABD ekonomisini ameliyat edilmesi gereken bir hastaya benzetti. Trump, "Hastanın durumu ağırdı. Bir operasyon geçirdi. Patlayan bir ekonomi olacak. Muhteşem olacak." ifadesini kullandı.

"İYİLİK İSTESEYDİK, HAYIR DERLERDİ"

Trump, tarifelerden kaçınmak için ABD'de üretim yapmak isteyen şirketlerden "ülkeye trilyonlarca dolarlık yatırım" geleceğini savunarak, "Dünyanın geri kalanı anlaşma yapmanın bir yolunun olup olmadığını görmek istiyor." dedi.

Tarifeleri açıklamasının ardından ülkelerin kendilerini aradığını söyleyen Trump, "Yaptığımız işin güzelliği bu. Kendimizi sürücü koltuğuna oturtuyoruz. Bu ülkelerden bize bir iyilik yapmalarını isteseydik, 'hayır' derlerdi. Şimdi bizim için her şeyi yapacaklar." şeklinde konuştu.

Trump, ABD'de halihazırda çok sayıda üretim tesisi inşa edildiğine ve artık çok sayıda inşaat işi görüleceğine dikkati çekerek, tarifelerin "ABD'yi çok zenginleştireceğini" kaydetti.

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GENİŞ ÇAPLI TİCARET SAVAŞI ENDİŞESİ

ABD Başkanı Donald Trump, dün, ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere eşi benzeri görülmemiş gümrük vergileri getiren kararnameyi imzalamıştı.

Kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerine tarife getirilmesi öngörülüyor. Tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor.

Bu kapsamda, ülkenin ithalat yaptığı başlıca ticaret partnerlerinden Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Endonezya'ya yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24, Kamboçya'ya yüzde 49, Güney Afrika'ya yüzde 30, Bangladeş'e yüzde 37 ve İsrail'e yüzde 17 tarife getirilmesi planlanıyor.

Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu bazı ülkeler için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

Trump ayrıca, 4 Nisan'da yürürlüğe girmesi planlanan ve daha önce duyurulan yüzde 25'lik otomobil tarifelerini de detaylandırdı. Bu tarifeler kamyonetleri, motorları, lityum pilleri ve lastikler ve amortisörler gibi diğer parçaları da etkileyecek.

Bu durum, küresel ekonomik yavaşlamaya yol açabilecek geniş çaplı bir ticaret savaşının patlak verebileceğine dair endişeleri arttırdı.

(AA)

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