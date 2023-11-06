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VESBE analizi: ABD ekonomi verileri

06.11.2023 09:11 | Son Güncelleme:
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ABD'de tarım dışı istihdam verileri (NFP) Eylül ayında 336,000 olarak açıklanan tarım dışı istihdam verisi, daha sonra 297,000'e düşürüldü. Ekim ayında NFP verisi, 180,000 tahminine karşılık 150,000 olarak açıklandı. İşsizlik oranı %3.9 olarak açıklandı ve beklentileri (%3.8) biraz aştı. Bu verilerin hemen ardından, ABD doları (USD) ve faiz getirileri düşerken, altın fiyatları yükseldi.

VESBE analizi: ABD ekonomi verileri

Bu veriler, Fed'in bu hafta gerçekleşen FOMC toplantısının ardından geldi. Fed, sıkılaştırma politikasını sürdüreceklerini belirtti (TCMB gibi), ancak ABD tahvil getirilerinin yüksek olması ve yıl sonuna doğru ekonomik durumun değişme olasılığı gibi gevşeklik endişelerini de dile getirdi.

Bu haftanın başlarında, ADP istihdam değişikliği ve JOLTs raporu gibi diğer işgücü verileri, tahminlere göre beklentinin altında kaldı ve iş açıklarında önemli bir değişiklik göstermedi. Fed, enflasyonu kontrol altına almak için ekonomik durgunluk dönemi ve işsizlik oranında ılımlı bir artış dönemi çağrısında bulunuyor gibi görünüyor, ki bu da şu anda yaşanıyor olabilir.

TradingView Ekonomik Takvim özelliği, faiz kararları, GSYİH açıklamaları gibi önemli ekonomik olayları izlemek isteyen kullanıcılara ilgili verileri sunar. Bu özellik, işlem yapılan piyasaları etkileyebilecek faktörler hakkında bilgi sahibi olmayı kolaylaştırır. Aynı şekilde, TradingView, ham madde ticareti yapan kullanıcılar için de değerli bir araçtır. Özellikle altın fiyatlarını izlemek isteyen tüccarlar için kapsamlı grafikler ve analiz araçları sunarak, XAUUSD üzerine strateji oluşturmak isteyenlere büyük avantaj sağlar.

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Grafik TradingView’den

VESBE 17.27 TL fiyatından yüzde 0.41 ile haftayı kapattı. Grafik daha net göstermektedir ancak yine de en temel osilatörlere derinlemesine bir göz atalım.

Hareketli Ortalamalar: 10 günlük, 20 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamaların üzerinde olması "Güçlü Al" olarak değerlendirilir. Relative Strength Index (RSI): RSI değeri 51.63'tür, bu da momentumun nötr bir seviyede olduğunu gösterir. Stochastic Osilatörler: %K değeri 75.99 ve %D değeri 70.25'tir. Bu, hafif aşırı alımı işaret edebilir. MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD hattı, sinyal hattının altında bulunur ve negatif bir gösterge verir. Parabolik SAR: 15.96 seviyesinde bulunan Parabolik SAR, alış sinyali verir.

Trend Analizine değinirsek, VESTEL BEYAZ EŞYA (VESBE) kısa vadeli trend için hisse senedi son bir haftada %3.25 değer kaybetmiştir, bu kısa vadeli bir düşüşü işaret edebilir.

Orta Vadeli Trend: Hisse senedi son üç ayda %6.47 değer kazanmıştır, bu da orta vadeli bir yükselişi gösterir. Uzun Vadeli Trend: Hisse senedi son beş yılda %1065.32 değer kazanmıştır, bu uzun vadeli bir yükselişi işaret eder.

VESTEL BEYAZ EŞYA teknik analize göre güçlü bir pozisyon sergilemektedir ve uzun vadeli bir yükseliş eğilimi göstermektedir.

Sonuç itibariyle, son dönemde tahvil piyasasındaki satışların zirveye ulaştığı görülüyor, hazine getirileri ve dolar istikrarlı bir şekilde düşüş gösteriyor. Ayrıca, Fed fonları vadeli işlemleri, yıl sonuna kadar başka bir faiz artışının daha düşük bir olasılığını işaret ediyor, hatta potansiyel faiz indirimleri biraz daha yakınlaşıyor gibi görünüyor. Piyasalar, ABD'deki faiz oranlarının zaten zirveye ulaştığı görüşünü güçlendirecek herhangi bir zayıflık işareti için gelecekteki ekonomik verileri daha titizlikle inceleyecektir.

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