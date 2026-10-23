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Orman Genel Müdürlüğü 12 müfettiş yardımcısı alacak! Başvuru tarihleri belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 12 müfettiş yardımcısı alacak.

Orman Genel Müdürlüğü 12 müfettiş yardımcısı alacak! Başvuru tarihleri belli oldu

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 12 müfettiş yardımcısı istihdam edilecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvurular, 26 Ekim-9 Kasım tarihlerinde e-Devlet'ten Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden yapılabilecek.

Şahsen, posta yoluyla, dilekçeyle veya diğer şekillerde başvurular kabul edilmeyecek.

Orman Genel Müdürlüğü 12 müfettiş yardımcısı alacak! Başvuru tarihleri belli oldu 1

SINAV BİLGİLERİ İNTERNETTEN DUYURULACAK

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınavın yapılacağı bina, salon, sınav saati ve sınava ilişkin diğer hususlar, OGM'nin internet adresinden (www.ogm.gov.tr) ve Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezince (https://ais.gazi.edu.tr) duyurulacak.

YAZILI SINAV 19 ARALIK'TA

Giriş sınavının yazılı bölümü, 19 Aralık Cumartesi saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar, OGM'nin internet sitesinden açıklanacak.

Orman Genel Müdürlüğü 12 müfettiş yardımcısı alacak! Başvuru tarihleri belli oldu 2

SÖZLÜ SINAVA KADRO SAYISININ 4 KATI ADAY ÇAĞRILACAK

Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından her bir sınav grubu için ayrı ayrı, en yüksek puandan başlanarak kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavın yeri ve tarihi daha sonra belirlenecek.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
personel alımı Tarım ve Orman Bakanlığı istihdam
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