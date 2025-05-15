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VİOP endeks kontratı güne yükselişle başladı!

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yüzde 0,1 yükselişle 11.202,00 puandan başladı.

VİOP endeks kontratı güne yükselişle başladı!

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,1 artışla 11.186,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yaklaşık yüzde 0,5 yükselerek 11.238,00 puana çıktı.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 11.202,00 seviyesinden işlem gördü.

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Küresel piyasalarda, jeopolitik gelişmeler ve tarifelerin sonuçlarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışı öne çıkarken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de üretici enflasyonu olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Borsa İstanbul viop
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