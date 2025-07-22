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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı (22 Temmuz 2025 Salı)

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yüzde 0,4 düşüşle 12.270,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı (22 Temmuz 2025 Salı)

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,4 artışla 12.275,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 12.266,00 oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 12.270,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, şirket bilançolarına ilişkin iyimserliklerle risk iştahı artarken, gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerin devam etmesi bu risk iştahını törpülüyor.

VİOP ta endeks kontratı güne düşüşle başladı (22 Temmuz 2025 Salı) 1

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında Richmond Fed imalat sanayi endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.200 ve 12.100 seviyesinin destek, 12.300 ve 12.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Tarifelere ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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