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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 10.109,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1 azalışla 10.120,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,1 artışla 10.125,00 puana çıktı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 10.109,00 seviyesinden işlem gördü.

ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki ilk 100 gününü geride bırakırken, uyguladığı politikaların ekonomi üzerinde yarattığı olumsuzluklarla küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Gözler, bugün ABD'de ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak başta büyüme verisi olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Analistler, bugün endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, ADP istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.050 ve 10.000 puanın destek, 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Borsa İstanbul viop
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