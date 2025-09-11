FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,34 düşüşle 12.180,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,53 artışla 12.221,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.228,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,34 azalışla 12.180,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de enflasyon ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları piyasaların odağında olacak. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 oldu.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.100 ve 12.000 puanın destek, 12.200 ve 12.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüm modeller 2 milyon TL'nin altında: Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller! Tüm modeller 2 milyon TL'nin altında: Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller!
TCMB faiz kararı, ECB faiz kararı, ABD enflasyon... Piyasalarda gözler kritik rakamlara çevrildiTCMB faiz kararı, ECB faiz kararı, ABD enflasyon... Piyasalarda gözler kritik rakamlara çevrildi

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
DOFRB
49.5
102.141.369,00
% 10
09:55
THYAO
323.25
85.087.804,50
% 0.23
09:55
YKBNK
31.58
47.925.302,72
% 0.13
09:55
AKBNK
63.95
39.903.776,80
% 0.08
09:55
EKGYO
20.52
31.880.241,36
% 0.1
09:55
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul borsa viop
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında öğrendi

Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında öğrendi

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

Kara para aklama, suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı... Can Holding'e yapılan operasyonun detayları belli oldu

Kara para aklama, suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı... Can Holding'e yapılan operasyonun detayları belli oldu

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

İsyan ettiren rakamlar… Online alışverişte yeni kriz başladı

İsyan ettiren rakamlar… Online alışverişte yeni kriz başladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.