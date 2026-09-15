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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,17 düşüşle 17.521,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,62 azalışla 17.550,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyirle 17.549,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,17 azalarak 17.521,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da gerilimin devam etmesi, tahvil piyasasındaki satış baskısı ve yapay zeka şirketlerine ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor.

KRİTİK SEVİYELER VE İZLENECEK VERİLER

Analistler bugün yurt içinde bütçe dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.400 ve 17.300 puanın destek, 17.600 ve 17.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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