VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı! Gözler 15.300 puanda

Dün satış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,15 azalışla 15.352,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise yüzde 0,14 artarak 15.373,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,04 azalarak 15.345,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapabileceği beklentisinin güçlenmesi ve Orta Doğu'da yeni saldırılarla yükselen tansiyonun etkisiyle negatif seyrediyor.

DİRENÇ DESTEK SEVİYELERİ VE İZLENECEK VERİLER

Analistler, bugün yurt içinde İstanbul Ekonomi Forumu'nun, haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.300 ve 15.200 puanın destek, 15.400 ve 15.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır